İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih Dökümhanesi'nde proje çalışmaları başladı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde kullandığı Şahi Topu’nun yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi’nde proje çalışmalarına başlandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı Şahi Topu'nun yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde proje çalışmalarına başlandı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in önemle üzerinde durduğu, İstanbul'un fethinde kullanılan Şahi Topu'nun yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde proje çalışmaları başladı.


Bu kapsamda Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Demirköy Dökümhanesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin, Kazı Mimar Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Tanyeli, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Mimarı Olcay Aldemir ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Vali Osman Bilgin'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.