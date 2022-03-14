İhlas Haber Ajansı

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Fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

Kırklareli il genelinde koronavirüs sürecinde fedakarca görevini icra eden sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı’nda teşekkür belgesi verildi.

Kırklareli il genelinde koronavirüs sürecinde fedakarca görevini icra eden sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı'nda teşekkür belgesi verildi.


Valilik Atatürk Toplantı Salonunda sağlık çalışanları ile bir araya gelen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.


Bilgin, koronavirüs sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, “Çok zor şartlar altında görevinizi sürdürüyorsunuz, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Her türlü fedakârlık içerisinde ailenizi, kendinizi hiçe sayarak görev yapıyorsunuz. Sadece ülkemiz içinde değil, ülke dışındaki zor durumda olan tüm dünya vatandaşlarına da koşuyorsunuz” dedi.

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