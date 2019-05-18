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Film Akademisi öğrencileri yurt dışında eğitim görecek

Lüleburgaz’da sinema sektörüne dair çalışmalarda bulunan Trakya Film Akademisi, Uluslararası Star Academy ile sözleşme imzaladı.

Lüleburgaz'da sinema sektörüne dair çalışmalarda bulunan Trakya Film Akademisi, Uluslararası Star Academy ile sözleşme imzaladı.


1 Mayıs 2019 tarihinde 1 eğitmen ve 4 öğrenci ile Almanya'ya giden Trakya Film Akademisi, kardeş okulları Star Academy Kurucusu Ali Ekber Yıldız tarafından ağırlandı. Trakya Film Akademisi öğrencileri, Star Academy'nin Almanya ve Hollanda'da bulunan eğitim kurumlarına giderek oradaki akademi öğrencileriyle tanıştı.


Star Academy ile Trakya Film Akademisi Proje Koordinatörü Dilek Çakır'ın sahibi olduğu Filika Medya arasında sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme dolayısıyla iki eğitim kurumu ortak projelerde yer alacak ve öğrenci değişimi programı uygulanacak. Trakya Film Akademisi öğrencileri, Star Academy'nin 4 ülkede bulunan eğitim kurumlarında eğitim görecek.

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