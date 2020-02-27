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Fırtına yeni hastane inşaatını vurdu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına sonrası, inşaatı süren Lüleburgaz Yeni Devlet Hastanesi’nin duvarındaki yapı malzemeleri uçtu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına sonrası, inşaatı süren Lüleburgaz Yeni Devlet Hastanesi'nin duvarındaki yapı malzemeleri uçtu. Şans eseri yaralanma olmazken, hastanede maddi hasar meydana geldi.


Lüleburgaz'da yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatının duvarındaki mantolama malzemelerinin olduğu duvar şiddetli rüzgara dayanamadı. Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar sonucunda yeni hastanenin duvarı rüzgar nedeniyle söküldü. Vatandaş cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yer yer kopmaların görüldüğü duvarın yaklaşık 3 kat boyunca söküldüğü görüldü. Olayla ilgili şans eseri yaralanan olmazken hastanede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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