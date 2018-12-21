Freni boşalan midibüsün altına kalan kadın öldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde freni boşalan midibüsün altına kalan kadın hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde freni boşalan midibüsün altına kalan kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan park halindeki 39 SB 758 plakalı midibüs hareket etmeye başladı. Durdurulamayan midibüs sokakta alışverişten dönen Lehan Yücel isimli kadına çarptı. Kaldırıma çarparak durabilen midibüsün altına kalan 50 yaşındaki Lehan Yücel, olay yerine hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, midibüsün sürücüsü F.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.