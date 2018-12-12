İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gece gündüz demeden kömür sobası önünde eğitim

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü personelleri hububat ekiminin arttırılması için geceleri de köy kahvehanelerinde kömür sobası önünde eğitim faaliyetlerine devam ediyor.


Temel gıda ürünü ve işlenmiş ürün ihracatında önemli bir yer tutan, ekilişi ve üretimi ile bu anlamda stratejik öneme sahip olan hububat ürünleri, ülke tarımı için büyük önem arz ediyor. Konu ile ilgili Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü, Kırklareli'nin tüm belde ve köylerinde gece eğitimleri düzenliyor. Toplantılarda teknik müdürlük personellerince hububatların tarımı, kullanılması gereken gübre miktarları ve uygulanacak kültürel-biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca hububat tarımının ülke tarımı için arz ettiği önem çiftçilere yapılan her toplantıda vurgulanıyor.


Kış döneminde geceleri köy kahvehanelerinde kömür sobaları önünde gerçekleşen çiftçi-üretici buluşmalarında hububat ekilişlerinin yanında gıda ve hayvancılık alanlarında gelen soru ve sorunlar da ayrıca ele alınıp değerlendiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.