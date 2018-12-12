Gece gündüz demeden kömür sobası önünde eğitim

Temel gıda ürünü ve işlenmiş ürün ihracatında önemli bir yer tutan, ekilişi ve üretimi ile bu anlamda stratejik öneme sahip olan hububat ürünleri, ülke tarımı için büyük önem arz ediyor. Konu ile ilgili Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü, Kırklareli'nin tüm belde ve köylerinde gece eğitimleri düzenliyor. Toplantılarda teknik müdürlük personellerince hububatların tarımı, kullanılması gereken gübre miktarları ve uygulanacak kültürel-biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca hububat tarımının ülke tarımı için arz ettiği önem çiftçilere yapılan her toplantıda vurgulanıyor.

Kış döneminde geceleri köy kahvehanelerinde kömür sobaları önünde gerçekleşen çiftçi-üretici buluşmalarında hububat ekilişlerinin yanında gıda ve hayvancılık alanlarında gelen soru ve sorunlar da ayrıca ele alınıp değerlendiriliyor.