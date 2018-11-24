Geceyi soğuğu dinlemediler soba önünde eğitim

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında Kırklareli'nin merkez Koyunbaba ve Ürünlü köylerinde bitkisel üretim, mera, hayvancılık, kooperatifçilik ve tarımsal destekleme konularında soba önünde gece eğitimi düzenlendi.

Kırklareli'nin merkez Koyunbaba ve Ürünlü köylerinin kıraathanelerinde bulunan soba önünde düzenlenen eğitime, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Fevzi Atmaca, Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya ve Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünden Gökhan Erdoğan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden Burak Akbayrak, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gürpınar, idari ve Mali İşler Şube Müdürü Yakup Ayar ve teknik personellerin yanı sıra köyde bulunan çiftçi ve yetiştiriciler katıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında Kırklareli'nin merkez Koyunbaba ve Ürünlü köylerinde bitkisel üretim, mera, hayvancılık, kooperatifçilik ve tarımsal destekleme konularında eğitim verildi. Soğuk havaya rağmen soba önünde düzenlenen gece eğitimlerinde İl Müdürü Funda Eylem Özel'in tarımsal konularda bilgi verdikten sonra mavi dil, brucella, sağım hijyeni, mera, buğday yetiştiriciliği ile ilgili konularda sunumlar yapılarak sohbet havasında sorular cevaplandırıldı. Geçe geç saatlere kadar süren eğitimler, çiftçilere verilen eğitimler tamamlanırken toplu fotoğrafın çekilmesiyle son buldu.