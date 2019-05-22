Genç fırçalar yeteneklerini sergiledi

Lüleburgaz'da 6 lise tarafından ortak oluşturulan projeyle öğrencilerin yıl içerisinde hazırladıkları resimler, ‘Genç Fırçalar Karma Resim Sergisi'nde sergilendi.

TEK Güzel Sanatlar Lisesi, Lüleburgaz Lisesi, Düvenciler Anadolu Lisesi, Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Özel Genç Değişim Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl içerisinde yaptığı çalışmalardan oluşan sergi, Bercadia Alışveriş ve Yaşam Merkezi etkinlik alanında açıldı. Öğrencilerin yağlı boya, sulu boya, akrilik boya ve kolaj tekniği ile yaptığı çalışmalardan oluşan serginin açılışı, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, sergiye katkı veren okulların müdürleri ve yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

TEK güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Başkanı ve Proje Koordinatörü Serpil Aksüt, “6 okulumuzla beraber ortak proje gerçekleştirdik. Her okul 10-15 resimle katılım sağladı. Öğrencilerin yıl içerisinde müfredatta yer alan konularda yaptıkları atölye çalışmaları yer alıyor. Grafiksel üslupla yağlı boya tekniğiyle yapılan eserler var. Özel eğitim gören öğrencilerimizin yaptığı çok özel çalışmalar var. Bu bizim için çok onur verici bir durum. Birlikte bir şeyler yapmak çok mutlu edici. Atatürk çizimlerimiz var. Çok özel eserler“ diye konuştu

Kaymakam Kaya ise, “Çocukları bu tür motivasyonlarla desteklemek gerekiyor. Bizler de onlara eşlik etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca bu tip etkinliklerde yer almaya çalışıyorum. Çocuklarımızı teşvik etmeliyiz. Çok farklı ve özel eserler de var. Özel öğrencilerimizin yaptığı çalımalar var. Çok düzgün çalışmalar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.