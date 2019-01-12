Gençlere 476 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Kırklareli'nde genç çiftçi projesi kapsamında 476 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Kapsamında 2018 Yılı desteklemeden faydalanan 6 genç çiftçiye 32 dişi 2 erkek olmak üzere toplamda 204 adet Küçükbaş hayvan Vize Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından teslim edildi. Bakanlığın bu projesi ile son üç yılda Türkiye genelinde çok sayıda genç, kırsal alanda üretime katılarak istihdam edilmiş oldu.

272 adet daha dağıtıldı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2018 yılı Genç Çiftçi Projelerinin, Küçükbaş Hayvancılık konusunda hibe almaya hak kazanan genç çiftçilerin hayvanları teslim edilmeye devam ediyor. Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesislerinde yapılan kura ile Kırklareli Merkez ilçesinden de 8 genç çiftçiye 32 dişi 2 erkek olmak üzere 34'er baş, toplam 272 adet Küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. İl Genelinde toplam 33 adet küçükbaş hayvancılık projesi uygulanacağı kaydedildi.