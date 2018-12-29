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‘Gençlerle baş başa' buluşmaları

Kırklareli KYK Yurtlarında ‘Gençlerle baş başa’ buluşmaları kapsamında program düzenlendi.

Kırklareli KYK Yurtlarında ‘Gençlerle baş başa' buluşmaları kapsamında program düzenlendi. Sohbet sonrası gençlere çiğköfte ikramı yapıldı.


Kırklareli KYK Yurtlarında "Gençlerle Baş başa" buluşmaları devam ediyor. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Şemsettin Sami Yurdunda gençlerle sohbet etti. Müftü Demirtaş, İslam dünyasında uygulamaya konan 6 fitne konusunu gündem yaparak, geniş açıklamalarda bulundu. Daha sonra gençler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırılmasının ardında yurt yönetimi gençlere çiğ köfte ikram etti.


Kırklareli İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Güvenli ve sosyal içeriklerle destekli güzel bir ortam için gayretli çalışmalar ortaya koyan yurt müdürü Ahmet Şimşek beyi, Erdoğan Yılmaz beyi, manevi danışman olarak görev yapan Ferhat Seçkin hocamızı ve diğer çalışanları özverileri için tebrik ediyoruz” denildi.

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