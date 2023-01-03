Görevdeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nde görev sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde görevli 49 yaşındaki Koçali Serkant Kiraz, 2 Ocak Pazartesi günü görevi başında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis memuru Kiraz için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Birol Ekici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Aslancı, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, kamu, kurum ve kuruluş amirleri, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.

Saygı duruşunun ardından Vali Birol Ekici konuşma yaptı. Polis memuru Kiraz'a Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileyen Ekici, “Bu gün çok üzgünüz çünkü milletimizin huzuru ve güvenliği için vatanımızın dört bir yanında gece gündüz demeden karaman bir şekilde çalışan Koçali Serkant Kiraz polis memurumuzun ebediyete uğurlanması için toplanmış bulunmaktayız. Ben merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” dedi.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da mesai arkadaşı Kiraz'a Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi.

Daha sonra Hızırbey Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından polis memuru Koçali Serkant Kiraz Şehir Mezarlığına defnedildi.