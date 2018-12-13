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Hafriyat kamyonu köydeki depoya daldı

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde hafriyat kamyonu içi saman dolu depoya daldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde hafriyat kamyonu içi saman dolu depoya daldı. Depoda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Kaza Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı 500 nüfuslu Doğanca köyünde meydana geldi. İddiaya göre arıza yapması nedeniyle kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, içi saman balyaları ile dolu bir deponun duvarına vurarak durabildi.



Duvarlar yıkıldı


Kazada deponun duvarları yıkılırken saman balyaları etrafa saçıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, köylüler çimento, kil ve taş ocaklarına yük çeken tır ve kamyonların hızlı gittiğini öne sürerek, bölgede önlem alınması gerektiğini söyledi.

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