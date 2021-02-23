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Hâkim Risk Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kırklareli’de afetselliği ve afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için alınabilecek önlemler kapsamında Hâkim Risk Değerlendirme Toplantısı Vali Osman Bilgin’in başkanlığında yapıldı.

Kırklareli'de afetselliği ve afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için alınabilecek önlemler kapsamında Hâkim Risk Değerlendirme Toplantısı Vali Osman Bilgin'in başkanlığında yapıldı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Hâkim Risk Değerlendirme Toplantısı video konferans yöntemi ile yapıldı.


Vali Bilgin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla video konferans yöntemi ile gerçekleşen Hâkim Risk Değerlendirme Toplantısında kentte afetselliği ve afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için, afetler olmadan alınacak önlemler ile yapılacak çalışmaların değerlendirilmeleri yapıldı.

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