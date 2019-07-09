Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi toplantısı yapıldı

Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, istasyonlarının yer aldığı hatta, Demiryolu hattının 62 km'lik kısmı Kırklareli sınırları içerisinden geçecek. Yeni hızlı tren hattıyla yoluculuk süresi ve mesafesi kısalacağını dile getiren Vali Bilgin "Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin özellikle son dönemde 'Modern İpek Yolu' diye tabir edilen Çin Halk Cumhuriyeti'nden başlamak üzere Londra'da bitecek olan 'Kuşak ve Yol Projesi' var. Bu dünyanın üzerinde tartıştığı, dünyanın belki de ekonomik seyrini, dünya güç dengelerini, siyasi konjonktürünü, devletlerin konumlamalarını değiştirecek bir proje. Ayrıca burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir" dedi.

"Türkiye ya da Avrupa'ya, Londra'ya, Almanya'ya çok rahat bir şekilde gitmesi söz konusu olacak"

Ticari ilişkilerin barış getirmesi açısından devletleri, dünyayı saran bu sıkıntılı durumdan da kurtarmasına vesile olacağını söyleyen Vali Osman Bilgin "Ayrıca burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir. Bu sadece bir klasik demir yolu projesi ya da demiryolu yapımı değildir. Londra'dan yada Şanghay'dan 50 günde bir geminin ulaştığı yükü, kuşak yol dediğimiz yeni modern İpek Yolu ile 8 günde üst tarafta Rusya, alt tarafta Türkiye ya da Avrupa'ya, Londra'ya, Almanya'ya çok rahat bir şekilde gitmesi söz konusu olacak. Bu belki de dünyanın konjonktürünü değiştirecek siyasi manevralarını değiştirecek. Yapılan savaşlarla ilgili mantaliteyi değiştirecek. Belli noktalara barış getirecek belki. İnşallah bu manada da ticari ilişkilerin barış getirmesini, devletleri, dünyayı saran bu sıkıntılı durumdan da kurtarmasına vesile olacak" ifadelerini kullandı.

275 milyon avro hibe desteği ile 529 milyon avroluk bir yatırım olacağını belirten TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Vekili Levent Muammer Meriçli, Modern İpek Yolu Kuşak ve Yol Girişimi Projesi'nin Avrupa Birliği'nin hibe fonuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Gerçekleşen toplantı sunum sonununda basına kapalı olarak devam etti.