Hande Yener Lüleburgaz'da konser verecek

Lüleburgaz'da hizmet veren ve Trakya'nın en büyük AVM'si olan 39Burda AVM, 1.yaşını Hande Yener konseri ile kutlayacak.

Türkiye'nin sevilen pop sanatçısı Hande Yener, Esas 39 Burda AVM'nin birinci yılı kutlaması için Lüleburgaz'da olacak. 19 Nisan 2018 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açan ve Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan 39Burda AVM birinci yılını Hande Yener'le kutlayacak.

Pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, 21 Nisan 2019 pazar günü saat 20.00'da sevilen şarkıları ve sahne şovlarıyla Lüleburgazlılarla buluşacak.