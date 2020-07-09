Hasat kontrolleri devam ediyor: 15 personel, 3 ekip tarlada

Trakya'da arpa ve buğday hasadının başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de kontrolleri elden bırakmıyor. Lüleburgaz ilçesinde 15 personel, 3 ekip hasat alanlarında kontrollerine devam ediyor.

Trakya'da buğday ve arpada hasat vaktinin gelmesiyle biçerdöverler tarlalara girdi. Çiftçilerin bin bir zorluğa karşılık ektikleri emeklerinin heba olmaması için Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 15 personel ve 3 ekip, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle birlikte arpa ve buğday tarlalarında denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince en az ürün kaybı ile tekniğe uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverle yapılan hasatta meydana gelen ürün kaybını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.