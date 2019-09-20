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Hastane personeline ilk yardım eğitimi

Kırklareli’ye bağlı Pınarhisar Devlet Hastanesi’nde, hastane personeline alanında uzman kişilerce ilk yardım eğitimi verildi.

Kırklareli'ye bağlı Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde, hastane personeline alanında uzman kişilerce ilk yardım eğitimi verildi.


Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde hastane personeline ilk yardım eğitimi düzenlendi. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli paramedik Şefika Erkmen Muslu, hastane personeline ilk yardımda yapılması gerekenleri model üzerinde göstererek eğitim verdi.

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