Havalandırma boşluğuna düşen baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş itfaiye ekipleri müdahalesinin ardında kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İstiklal Mahallesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan ses geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda baykuş olduğunu tespit etti. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu havalandırma boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı.

Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılan baykuş, doğal ortamına bırakıldı.