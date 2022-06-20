“Hayvan Yetiştiriciliği” konulu eğitim düzenlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Hayvan Yetiştiriciliği” konulu eğitim yapıldı. Eğitime İl Müdürü Mehmet Aksoy katıldı.

Açılış konuşması yapan Aksoy hayvanların barınak şartlarının iyileştirilmesinin önemine değinerek, bakanlığın hayvan yetiştiriciliği ile ilgili desteklemeleri ve kredi imkanları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları İl Müdürü Mehmet Aksoy, il müdür yardımcıları, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü ve konu sorumlusu personel tarafından verildi.