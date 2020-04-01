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HEM kursiyerlerden sağlık personeline maske

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, korona virüs salgınının yayılmasını durdurmak ve bu süreçte fedakarca çalışan sağlık personeli için maske dikerek maskeleri ulaştırdı.


Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan yaptığı açıklamada "Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi olarak yaşadığımız bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte millet olarak kenetlenecek ve bu zor günleri atlatacağız. Bizim sağlığımızı korumak için fedakarca çalışan sağlık personelimize destek olmak için Giyim Üretim Teknolojisi kursiyerlerimiz Nurdan Köylü ve Sevilay Erken, maske diktiler. Kursiyerlerimizin diktikleri maskeleri sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık” dedi.

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