Hisarcıklıoğlu: "Dünyanın en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık"

Yıllardır biz bunu ifade ediyorduk, ne zaman pandemi çıktı, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya yeni anladı” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde bir takım ziyaretler ve açılışlar yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret ettikten sonra Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu açılışına katıldı. TOBB olarak ülkenin tarımsal piyasaların gelişmesi için de önemli adımlar attıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Tarım ürünlerinin güvenli bir şekilde depolanabilmesi için TMO-TOBB LİDAŞ'ı hayata geçirdik. Böylelikle ülkemizde ilk adımı atarak, özel sektörün lisanslı depo yatırımlarının artmasına öncülük ettik. Babaeski'de 60 bin tonluk bir depo yatırımı yaptık. Lisanslı depo sayesinde güvenlik depolamanın yanında üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırdık, sanayicinin de hammaddeye rahatça ulaşmasını sağladık. Lisanslı deponun temelini oluşturan sistemin üzerine, TÜRİB - Ürün İhtisas Borsası'nı kurduk. Böylelikle tarımsal ürünlerde, emtia borsasını başlattık. Artık ürettiğimiz ürünlerin fiyatlarının, daha sağlıklı şekilde belirlenmesini sağlıyoruz. Şunu hep akılda tutalım ki, tarım ve hayvancılık önemini asla kaybetmeyecek sektörlerdir. Yaşamak için tüketmek zorundayız, bunu karşılayacak da tarım ve hayvancılık sektörü. Bakın dünya nüfusu 8 milyar oldu, dünyada orta sınıf her gün daha çok büyüyor. Büyüdükçe de daha çok tüketiyor. Öte yandan pandemi döneminde kendine yetebilen bir ülke olmanın önemini gördük. İşte bu yüzden burada sizlerin yaptığı iş stratejik önemdedir. Tarımı ve hayvancılığı asla ihmal edemeyiz. Öte yandan son dönemde maliyetlerimiz de epey arttı. Bu konularda tedbirlerin alınması için, ilgili bakanlarımızla görüşüyoruz. Elbirliğiyle, inşallah, bu çalkantılı bir süreci de aşacağız” diye konuştu.

Son zamanlarda kamu bankalarının rahatlamaya başladığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar. Öteki taraftan şimdi özel bankalarla da ilgili sorunlarımız var. Onların faiz limitlerinin yüksekliği ile ilgili büyük bir rahatsızlığımız var. İnşallah ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından soğuk hava deposu açılışı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu daha sonra Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Facebook İstasyonu açılışı ile yeni hizmet binası temel atma töreni, Babaeski ilçesinde istişarelerde bulundu. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binası ile arabuluculuk uyum merkezinin açılışına katıldı.