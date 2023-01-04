Kırklareli'de hızlı tren hattından 3 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine Lüleburgaz ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan arama neticesinde çok sayıda kalıp demir olduğu görüldü. Yapılan araştırmalar sonucu demirlerin Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi çerçevesinde Çerkezköy-Kapıkule Hattı'ndaki çalışmalarda kullanıldığını tespit edildi.

Demirleri çaldığı iddia edilen S.Ö., A.Ö., H.K. ve N.K. gözaltına alındı.