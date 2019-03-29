İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hunharca öldürülen Minik Zeynep ölmeden önce güvenlik kameralarına yansıdı

Kırklareli’nde kafasına tuğla ile vurulmuş halde metruk bir binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin’in ölmeden önce bakkalda yiyecek alırken görüntüleri ortaya çıktı.

Kırklareli'nde kafasına tuğla ile vurulmuş halde metruk bir binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in ölmeden önce bakkalda yiyecek alırken görüntüleri ortaya çıktı.


Kırklareli'de önce kayıp olarak aranan daha sonrada metruk bir binada ölü olarak bulunan Zeynep Esin'in ölmeden önce bakkalda yiyecek alırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bakkal dükkanına giren Zeynep aldığı yiyeceklerin parasını kasaya ödedikten sonra çıkıyor.


Bakkal Tanju Demirci olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeynep saat 12.00 gibi geldi. Alışverişini yaptı. Çok sakin bir kızımız, çok sevilen bir kızımız. İçimizde gezdirmesinler, istemiyoruz aramızda. Çok üzgünüz mahallemize ateş düştü" dedi.



Amcası açıklamıştı


Kuzeni tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zeynep Esin'in amcası Ezgin Esin olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Çocuğu yiyecek alacağım diyerek kandırarak bu sonuca ulaşılmış. Kendi kızı değil, ablasının kızı. Akşama siyasi partilerin eğlenceleri olduğu için o eğlencelere gitmek için haber vereceklerdi ama bu sonuçla karşı karşıya kaldık. Yani bu bizim akrabamız olduğu için biz şüphe edemedik. Bu kişi benim teyzemin çocuğu oluyor. Yani 28 yaşlarında, kızımız da 11. Çocuk ya, böyle bir sonuçla karşılaştık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.