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Hunharca öldürülen Zeynep'in katil zanlısının evinde yangın

Kırklareli’de 3 gün önce öldürülen Zeynep Esin’in katil zanlısının evinde yangın çıktı.

Kırklareli'de 3 gün önce öldürülen Zeynep Esin'in katil zanlısının evinde yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, 3 gün önce öldürülmüş olarak bulunan Zeynep Esin'in katil zanlısı Kerem S.'nin evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi hala devam ediyor.



Tuğla ile başından vurup öldürdü


3 gün önce kayıp olarak aranan 11 yaşındaki Zeynep Kırklareli'nde metruk bir binada kafasına tuğla vurulmuş halde ölü bulundu. Güvenlik ekiplerince yapılan araştırmalarda Zeynep Esin'i öldüren şahsın kuzeni Kerem S. olduğu ortaya çıkmasının ardından şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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