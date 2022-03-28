İğneada açıklarında bulunan mayını etkisiz hale getirmek için çalışma başlatıldı

Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında denizde bulunan mayını etkisiz hale getirme çalışmalarına başlandı. Ayrıca denizdeki mayın, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Bu sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine kısa sürede Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal etti. Bölgede yapılan arama tarama sonucunda söz konusu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirme çalışmaları başlatıldı. Denizdeki mayın, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Erken önlem alınmıştı

Ayrıca İstanbul Boğazı girişinde bulunan eski tip bir mayının etkisiz hale getirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında balıkçılık faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklaması Karadeniz'de bulunan Kırklarelili balıkçılar, İğneada'ya dönmüştü.