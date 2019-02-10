İğneadalı balıkçılara "Su Ürünleri Mevzuatı" anlatıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılara, "Su Ürünleri Mevzuatı" hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

İğneada beldesinde yapılan toplantıda, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Birol Yılmazer tarafından, Su Ürünleri Mevzuatıyla ilgili güncel bilgiler ayrıntılı olarak verildi. Toplantıda ayrıca, Veteriner Hekim Pınar Öz tarafından hazırlanan sunum yapıldı.

Toplantının son bölümünde ise balıkçılardan gelen sorular cevaplanarak, merak edilen hususlar hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.