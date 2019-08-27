İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki motosikletin karıştığı kazada bir sürücü yaralandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin arkasında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü plakası ve trafik sigortası bulunmayan aracıyla, 34 RJ 0301 plakalı E.G. isimli motosikletli kuryeye çarptı. Çarpma sonucu E.G. başını kaldırıma çarparak yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü E.G., sağlık ekipleri aracılığıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.