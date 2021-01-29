İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans yöntemi ile yapıldı. Gerçekleşen toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer, İRAP hakkında bilgi verdi.

“Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerimiz riskli bölgelerde”

Vali Bilgin, Marmara'da meydana gelebilecek depreme ilişkin Kırklareli bölgesinin az riskli olduğunu Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinin riskli bölgede olduğunu dile getirerek, “Kırklareli bazı illere göre daha az riskli olabilir ama Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerimiz riskli bölgelerde. 360 bin nüfuslu ilimizde 270 bin kişinin eğitilmesi anlamına geliyor. Bu basit bir sorun değil. Bizim de süreci kolay bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Bütün mahalle ve köylerde toplanma alanları belirleyeceğiz. Uygulamaya yönelik alanda vatandaşlarımız ile tatbikatlar yapacağız” şeklinde konuştu.

Camilerde afet riskine ilişkin hutbe ve vaaz verilecek

Vatandaşların afette karşı bilinçli olması gerektiğini söyleyen Bilgin camilerde afet riskine ilişkin hutbe ve vaaz verileceğini belirterek, “Önemli bir deprem riskiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilerek vatandaşlarımız bilgilendirilecek. Bu eğitimler ve bilgilendirmeler sadece camilerde değil, tüm platformlarda gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 53 milyon vatandaşımıza eğitim verilmesi planlanıyor” dedi.