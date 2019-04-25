İl İstihdam Kurulu Nisan Ayı Toplantısı yapıldı

Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2019 yılının ilk 3 ayı içerisinde yürütülen faaliyetler, temel iş gücü göstergeleri, kurs ve programlar hakkında bilgi verdi.

2020 yılında iş gücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek "Şu anda çalışmanın büyük bir kısmının tamamlandığını, araştırma ile iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında iş gücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.