İl Özel İdare personeline “Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri Eğitimi”

Kırklareli İl Özel İdaresine bağlı birimlerin personeline taşınır kayıt yetkililerine yönelik “Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri" eğitimleri verildi.

Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde verilen eğitimde Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreter Bilal Kuşoğlu yaptığı konuşmasında, Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmelikleri'ne ilişkin işlemler hakkında bilgi vererek "İdaremizin en çok karşılaştığı konulardan biridir. Siz çalışma arkadaşlarım bu yönetmeliğe hakim olup, doğru yorumlarsa kurumumuzun bu yönde yapmış olduğu veya yapacağı iş ve işlemlere doğru ve yerinde karar vererek daha iyi hizmet veren, yeterli bilgi ve birikime sahip çalışma arkadaşlarımla daha kaliteli hizmet verileceğine inanıyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım, hocamızın eğitim programı kapsamında, günlük yaptığımız iş ve işlemlerden taşınır işlem fişi düzenlemesinden sayım cetvelinin oluşturulmasına, taşınır ve taşınmazların tahsisine ve devrine kadar bütün işlemlerle ilgili, hata ve eksik işlem yapmama adına eğitime katılmanız çok faydalı olacaktır" dedi.

Eğitimin halka verilecek hizmet kalitesini arttıracağına inandığını ileten Kuşoğlu, eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Kırklareli İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan personele taşınır mal işlemleri ile görevli ve yetkili olanlar (taşınır kayıt yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi, üst Yönetici) ile görev, yetki ve sorumlulukları, taşınır mal işlemlerinde kullanılan belgeler, taşınırların giriş, kullanıma verme ve elden çıkarma, taşınırların devir ve tahsisi, taşınır mal işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, taşınmaz malların kayda alınması, kullanımı, tahsisi, devri Ve değerlendirilmesi, taşınır ve taşınmaz mal işlemlerine ilişkin çalıştay ve sunumlar yapılarak bilgi verildi.