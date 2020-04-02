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İl sağlık müdürünün testleri negatif çıktı

Korona virüse yakalandığı şüphesiyle tedavi altına alınan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit’in kontrol testleri negatif çıktı.

Korona virüse yakalandığı şüphesiyle tedavi altına alınan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in kontrol testleri negatif çıktı. Cerit, testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu oldu.


Geçtiğimiz gün Kırklareli Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gördüğü ortaya çıkan ve Kırklareli Devlet Hastanesi'nde izole edilen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in, Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Cerit'in taburcu olduğunu duyuran Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “Hastaneden taburcu olan İl Sağlık Müdürümüze geçmiş olsun diliyor, göğüs hastalıkları uzmanlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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