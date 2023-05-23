İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İş yerinden cephanelik çıktı

Kırklareli’de polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda; 4 tabanca, 2 tüfek, 8 bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirilirdi.

Kırklareli'de polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda; 4 tabanca, 2 tüfek, 8 bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirilirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri C.U.'nun iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 4 tabanca, 10 şarjör, 2 av tüfeği, 542 mermi, 27 av tüfeği fişeği, 8 bıçak ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje ele geçirilirken, C.U. gözaltına alındı.


C.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.