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İşçi servisi motosiklete çarptı: 1 ölü

Lüleburgaz ilçesi Sakızköy Caddesi’nde işçi servisi ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Lüleburgaz ilçesi Sakızköy Caddesi'nde işçi servisi ile motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.


Lüleburgaz Sakızköy Caddesi ile Yenice Caddesi'nin kesiştiği noktada Cengiz E. idaresindeki 39 LN 235 plakalı işçi servisinin plakası bulunmayan bir motosiklete çarpmasıyla motosiklet sürücüsü Ali Çeltik ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hacer Çeltik yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi intikal etti. Yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Hacer Ç. kaldırıldığı Medikent Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Çeltik'in tedavisi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

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