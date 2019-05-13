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İşçileri taşıyan minibüs seyir halindeyken yandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde içerisinde 20 işçinin bulunduğu servis yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde içerisinde 20 işçinin bulunduğu servis yanarak kullanılamaz hale geldi. İşçilerin minibüsten hızlı şekilde tahliye edilmesi faciayı önledi.


Olay, saat 18.00 sıralarında Yılmazlar Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Tütün yönetimindeki 39 LF 300 plakalı işçi servisi seyir halindeyken alev aldı. Şoför durumu fark ederek aracı durdururken, minibüste bulunan 20 işçi hızlı bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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