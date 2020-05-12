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İtfaiyeden insanlık dersi: Ölmek üzere olan köpeği masajla kurtardılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy Köyü’nde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy Köyü'nde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye personeli tarafından boğulmak üzereyken baygın şekilde kurtarılan köpeğin yuttuğu sular karnına yapılan masajla kurtarıldı.


Duygulandıran olay dün saat 23.30 sıralarında Çiftlikköy Köyü'nde meydana geldi. Köyün içindeki su kuyusundan köpek havlaması geldiğini duyan vatandaşlar, kuyuya baktığında içinde boğulmak üzere olan yavru köpek gördü. Köpeği ilk başta kurtarmaya çalışan vatandaşlar, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Merdivenle indiler


İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kuyunun içinde boğulmak üzere olan köpek için kurtarma operasyon başlattı. Merdiven ve ip yardımıyla kuyuya inen itfaiye personeli, suda boğulmak üzere olan baygın köpeği, kuyudan çekip çıkardı.


Masajla hayata döndürdü


İlk başta öldüğü zannedilen yavru köpeğin yapılan incelemesinde nefes aldığı tespit edilince itfaiye personeli yavru köpeğin karnında biriken suyu çıkarmak için karnına masaj yapmaya başladı. Masajla birlikte yuttuğu suyu çıkaran köpek yeniden hayata döndü. Yavru köpek daha sonra geniş kapsamlı tedavisinin yapılması için Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne gönderildi.

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