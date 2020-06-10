İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiyeden parmak operasyonu

Kırklareli’de bir vatandaş sıkılan yüzüğünü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kırklareli'de bir vatandaş sıkılan yüzüğünü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Kırklareli'de bir vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Söz konusu vatandaşın bulunduğu yere kısa sürede giden itfaiye ekipleri parmağa sıkışan yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin özenle yaptığı parmak operasyonunda sıkışan yüzüğü kısa sürede çıkarıldı.


Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi oluşmayan Vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.