İtfaiyenin maskotu sevimli köpek “Leydi”

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiyesi'nin bir yıl önce sahiplendiği ve Leydi ismini verdiği Terrier cinsi süs köpeği, itfaiye personelinin maskotu oldu. Leydi'yi sahiplendikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen itfaiye eri Ersin Çakmak, “Satın alma sahiplen kampanyasına uyarak biz de sahiplendik. Çok da iyi etmişiz” dedi.

Lüleburgaz İtfaiyesi'nde insanla en yakın can dostu olan köpekler arasındaki ilişkinin ne kadar iyi olduğunu gösteren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Ahmetbey Beldesi'nde bir köy evinden sahiplenilen Leydi isimli küçük köpek, itfaiyenin maskotu oldu. Yeni yuvasında huzurla gezinen ve Lüleburgaz İtfaiyesi'nin maskotu haline gelen Leydi, bütün gün itfaiye personeliyle birlikte oyun oynuyor. Yeni yuvası bir yıldır itfaiye merkezi olan ve tüm aşıları yapılan Leydi, kimi zaman yabancıları binaya yaklaştırmayarak bekçi köpeği, kimi zaman da itfaiye erleriyle en sevdiği oyun olan top oyununu oynayarak oyuncu köpeği oluyor.

“Çocuğumuz gibi”

Leydi'nin bir yıl önce Temmuz ayında doğduğunu söyleyen itfaiye eri Ersin Çakmak, yoğun yangın mesailerinin ardından merkeze döndüklerinde Leydi'nin kendilerini karşılamasının paha biçilemez bir mutluluk olduğunu söyledi. Çakmak. “Leydi geçen sene Temmuz ayında doğmuştu. 3 kardeşlerdi. Onlardan Leydi'yi biz sahiplendik. Şu an bir yaşına girmek üzere. Bir senedir bizim çocuğumuz gibi burada” dedi.

“Satın alma sahiplen”

Vatandaşlara da mesaj veren Çakmak, Leydi'yi kesinlikle satın almadıklarını, sahiplendiklerini belirterek, “Ona çok iyi bakıyoruz. Kendisini de çok seviyoruz. Ahmetbey'de bir köy evinde doğmuş. Orada bir aile evinin bahçesinde bakıyormuş. Bizim de bir arkadaşımız oralıydı. Biz de o sırada köpek arıyorduk. ‘Satın alma sahiplen' kampanyasına uyarak biz de sahiplendik. Çok da iyi etmişiz.” diye konuştu.