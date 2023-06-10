Jandarma ve öğrencilerden çevre temizliği

İl ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda suçlulara göz açtırmayan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerle birlikte çevre temizliği de yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulunda öğrenim gören 120 öğrenciye HAYDİ uygulaması ve çevre suçları konusunda bilgi verdi.

HAYDİ, Asayiş, Trafik Jandarması, İz Takip Timleri daha sonra öğrencilerle birlikte “Temiz Çevre Temiz Dünya” ve “Sıfır Atık” temaları çerçevesinde çöp topladı.