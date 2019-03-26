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Jandarmadan 180'inci yılda 180 bin fidan

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 180.

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dereköy yolu Kuzulu köyü sapağında bulunan yeşil alanda ağaç dikim faaliyeti gerçekleştirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde düzenlenen 2019 aylarında "180'inci yılda 180 bin ağaç" adlı ağaç dikme kampanyası kapsamında, Dereköy yolu Kuzulu köyü sapağında bulunan ağaçlandırma bölgesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Dereköy Kuzulu köyü sapağındaki yeşil alanda 180 bin fidan toprakla buluştu.

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