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Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

Kırklareli jandarması tarafından doğrultusunda “Jandarmanın Müşterek Görev Yaptığı Kurum ve Kuruluşların personeline Trafik Güvenliği Eğitimi” çerçevesinde bilgilendirmeler yapıldı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda “Jandarmanın Müşterek Görev Yaptığı Kurum ve Kuruluşların personeline Trafik Güvenliği Eğitimi” faaliyetleri sürüyor. Trafik Jandarmasınca 2023 yılı içerisinde paydaş kurum personeline; kurum ve kuruluşlara ait araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların azaltılması maksadıyla “Genel Trafik Kuralları, Trafik İşaret Levhalarının Anlamı, Güvenli Sürüş, Geçiş Üstünlüğünün Kullanımı, Yol Hipnozu, Yaya Önceliği ve Emniyet Kemeri Kullanımı” konularında bilgilendirme yapıldı.

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