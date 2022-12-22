Jandarmadan vatandaşlara "trafik güvenliği" eğitimi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince vatandaşlara "Alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmanın etkileri, sakıncaları hakkında trafik güvenliği" eğitimi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerine bağlı köylerde "Alkol ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmanın etkileri, sakıncaları hakkında trafik güvenliği" eğitimi verildi.

Gerçekleşen eğitimlerde ekipler vatandaşlara alkol ve uyarıcı madde nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri izletilerek bilgilendirmede bulundu.