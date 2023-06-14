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Jandarmanın Teşkilatının 184. yıl dönümü kutlamaları

Jandarma Teşkilatı’nın 184.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü Kırklareli'nde törenle kutlandı.


Kırklareli'nde, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.


Jandarma Genel Komutanlığı tarihçesinin okunmasının ardından Kırklareli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, günün anlam ve önemin belirten konuşma yaptı. Albay Akyüz, Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bu güne kadar Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü koruması için gece gündüze, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduklarını ifade etti.


Yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi.

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