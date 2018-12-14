Kaçak avlanan avcıya ceza yağdı

Kırklareli'nde Avcılık Kanunu'nu ihlal ederek avlandığı tespit edilen bir kişinin tüfeği alınarak, bin 237 TL para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde av koruma ve kontrol çalışmaları esnasında Avcılık Kanunu'nu ihlal ederek avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uygulanarak, tüfeğine kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Avcının vurmuş olduğu 1 adet çulluk sebebiyle 4915 sayılı kanunun 28/5 maddesine göre tazminat uygulanarak avcıya toplamda bin 237 TL para cezası uygulandı.

Kırklareli Doğa ve Koruma Milli Parklar Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Kurallara uygun avcılık yapan avcı dostlarımızın haklarını korumak için kontrollerimiz devam edecektir" denildi.