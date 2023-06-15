İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Kırklareli’nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde 2 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Olayla ilgili 1 adet büyük boy dedektör, 1 adet küçük boy el dedektörü, 1 adet el çapası, 2 adet boşluk arama çubuğu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

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