Kafe ve restoranlar ilk masa müşterilerini almaya başladı

00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite müşteri alımıyla ilgili karar sonrası Kırklareli'nde sabah saatlerinde işletmelerde ilk masa müşterileri alımına başlandı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yerinde değerlendirmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda bir dizi yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde çok yüksek riskli kentler dışında kafe, restoran ve benzeri işletmeler yüzde 50 kapasite ile kısıtlama günü haricinde sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında masalarda müşteri ağırlayabilecek. Yeni karar sonrası Kırklareli'nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli'nde kafe işletmecisi Berkay Çamlı, alınan karardan memnuniyetini dile getirerek, “Akşam Cumhurbaşkanımızdan haberi aldığımız gibi gecen gelip temizliğimizi yapmaya başladık. Şuanda hala temizlik çalışmamamıza devam ediyoruz. Malzeme teminlerimizi sağlıyoruz. Mutluyuz saat 19 kadar işlerimiz sürdüreceğiz. Kapanmadan önceki gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sürdüreceğiz. Aynı zamanda işletmemize girişi çıkışlarda HES kodu sorgulayarak içeri alacağız. Evet maddiyat önemli ama hiçbir şey müşterimizin sağlığı kadar önemli değil tedbirlerimizi arttırarak düşmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.