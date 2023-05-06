İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli’nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.


23 Nisan Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel için belediye önünde tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, belediye başkanları ve yakınları katıldı. Açıkel'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.