Kamyonetle beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonetle beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kırklareli Tekirdağ yolunun Muratlı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta yanan kırmızı ışık nedeniyle duran 39 TN 206 plakalı beton mikserine, arkadan gelen 39 SL 289 plakalı kamyonet çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonetteki sürücü ve yolcu araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcuyu bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.