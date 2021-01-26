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Kar beklerken, yağmur bastırdı

Kar yağışı beklenen Kırklareli’nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı beklenen Kırklareli'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak etkisini sürdürürken yağmur sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri birikintileri önlemek amacıyla rögar kapaklarını açtı.


Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun yerini kara bırakması bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için akşam saatlerinde kar yağışı uyarısı yapmıştı.

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