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Karantinadaki köye “Vefalı” destek

Kırklareli’nde geçtiğimiz hafta korona virüs vakası nedeniyle karantina altına alınan Dolhan köyündeki vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grupları’nca taze meyve ve sebze gönderiliyor.

Kırklareli'nde geçtiğimiz hafta korona virüs vakası nedeniyle karantina altına alınan Dolhan köyündeki vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grupları'nca taze meyve ve sebze gönderiliyor.


Geçtiğimiz hafta karantina altına alınan Dolhan köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanıyor. Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını kayıt altına alan Vefa Sosyal Destek Grupları, köye taze meyve ve sebze götürüyor. Kırklareli Valiliği'nden alınan bilgiye göre, karantina altındaki köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının sağlanmaya devam edileceği öğrenildi.

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