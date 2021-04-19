Karapınar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için ilk atak yapıldı

Kırklareli'nin Çukurpınar köyünde bulunan Karapınar Şelalesi turizme kazandırılması için İl Özel İdaresi tarafından 4 kilometrelik yol yapıldı.

Çukurpınar köyünde gizli kalmış Karapınar Şelalesi turizme kazandırılması için kollar sıvandı. Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin gizli kalmış doğa harikalarından biri olan Çukurpınar (Sazara) köyünde bulunan Karapınar Şelalesi'nin yolları İl Özel İdaremizce yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Yolu olmayan ve vatandaşlarımızın yürüyerek gitmek zorunda kaldığı gizli kalmış doğa harikası Karapınar Şelalesi'ne ulaşmak artık daha kolay” denildi.